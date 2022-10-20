Gazi Turgut operasyonunda 654 gözaltı

FETÖ silahlı terör örgütünün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 81 İl Cumhuriyet Başsavcılıklarından Terörizmin Finansmanı kapsamında alınan soruşturma izinleri doğrultusunda; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM, TEM, SİBER, İstihbarat Başkanlıkları ve MASAK Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen ve yaklaşık 8 ay süren titiz çalışmalar neticesinde; örgütün yurt dışına firar etmiş üst düzey mahrem sorumluları tarafından verilen talimatlar doğrultusunda; örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması faaliyetlerinin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulamaya konulduğu tespit edildi.

FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli ve sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşıldı.

16 ŞÜPHELİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ

15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ'cü hainler tarafından başından vurulan Gazi Turgut Aslan'ın adının verildiği 59 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltı listesindeki 704 kişiden 654'ü gözaltına alınırken 16'sı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.