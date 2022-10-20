İletişim Başkanı Altun: Bazı yabancı devletler dezenformasyon kampanyasına arka çıkıyor

Anadolu Ajansı Çevre Forumu, Bakırköy'deki bir otelde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan foruma gönderdiği video mesajla katıldı. Forumda düzenlenen oturumların ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da video mesaj gönderdi. Fahrettin Altun, gönderdiği video mesajda, Türkiye'nin son 20 yılda çevrenin korunması noktasında olağanüstü ilerleme kaydedildiğine dikkat çekti.

"TÜRKİYE SON 20 YILDA ÇEVRENİN KORUNMASINDA OLAĞANÜSTÜ İLERLEME KAYDETMİŞTİR"



Fahrettin Altun, "Türkiye son 20 yılda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çevrenin korunması noktasında olağanüstü ilerleme kaydetmiştir. Dikilen milyarlarca ağacın yanı sıra, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve geri dönüşümü teşvik etmek için ülkemiz Sıfır Atık girişimini başlatmıştır. Son olarak, geçen yıl Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan Türkiye, öngörülen süre içerisinde karbon nötr olma kararlılığını sürdürmektedir. Ne yazık ki, bazı hükümet ve grupların kendi gündemlerini uygulamak için çevresel kaygıları nasıl kullanmaya çalıştıklarına defaatle şahitlik ettik" dedi.

"BAZI YABANCI DEVLETLER DEZENFORMASYON KAMPANYASINA ARKA ÇIKIYOR"



Altun, "Türkiye'nin ekonomik ilerlemesinden ve dünyanın önemli bölgelerinde artan etkisinden rahatsız olan bazı yabancı devletler, nükleer enerji ile birlikte diğer temiz enerji biçimlerine karşı bir dezenformasyon kampanyasına arka çıkıyor. Bu devletlerden bazılarının şimdilerde politikalarını tersine çevirmeleri ve çocuklara sınıfları ısıtamadıkları için derste montla oturmalarını söylemeleri oldukça manidardır. Küresel ısınmanın tarihi sorumluluğunu taşıyan gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve toplumsal kalkınma hakları pahasına sorumlu tutulmaması da dikkate değerdir. Öte yandan, bu karalama kampanyasına rağmen Türkiye, enerji ihtiyacını sağduyulu ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya yönelik somut adımlar atmaktadır" diye konuştu.

"ÇEVRE DOSTU POLİTİKALAR UYGULAYACAĞIZ"



Fahrettin Altun, "Bugün elektrik ihtiyacımızın çoğunun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığını söylemekten gurur duyuyorum. Dışa bağımlılığımızı azaltmak, kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve Yüce Rabbimizin milletimize bahşettiği kaynaklardan yararlanmak için rüzgar ve güneş enerjisi ile jeotermal enerji de dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli engellerle karşılaşmamıza rağmen, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çevreyi korumak için gerekli tüm adımları atmaya kararlıyız. Bu kapsamda ekonomik kalkınma hakkımızdan istifade edecek, istikrarlaştırıcı rolümüzü sağlamlaştıracak ve çevre dostu politikalar uygulayacağız" ifadelerini kullandı.



"ÇEVRE SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DEZENFORMASYAN CİDDİ BİR TEHDİTTİR"



Çevre söz konusu olduğunda dezenformasyonun ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayan Altun, "Bundan yaklaşık on yıl önce yabancı devletler tarafından desteklenen bazı radikal gruplar, Türkiye'de demokratik seçimle başa gelen hükümetimizi devirmek için çevreyi bahane olarak kullanmaya yeltendiler. Sosyal medyada kolluk kuvvetlerine, kamu ve özel mülkiyete ve Türkiye'nin muhafazakar vatandaşlarına karşı şiddeti kışkırtmak için tamamen yanlış bir anlatı yaydılar. Kamu düzenini koruma girişimleri hakkında dezenformasyon yaptılar. Bu yıkıcı faaliyetler, çevrenin korunmasını teşvik etme kisvesi altında gerçekleştirildi. Bu nedenle kamuoyunu sorumlu ve doğru bir şekilde bilgilendirmek birinci önceliğimizdir" diye konuştu.

"TÜRK HALKINI DEZENFORMASYONA KARŞI SAVUNMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Altun, "Meclisimiz dezenformasyon ve dış etki kampanyalarını püskürtmeye yönelik önemli bir adım olan Sosyal Medya Yasasını kısa bir süre önce onayladı. Bu son adım, sosyal medya şirketlerinin yasalarımıza uymasını sağlamak ve yabancı hükümetler adına hareket eden belirli çevrimiçi yayıncıların gerekli lisans ve izinleri almasını şart koşmak için daha önce alınan önlemlerin bir devamı niteliğindedir. Türk halkını dezenformasyona, psikolojik operasyonlara ve etki kampanyalarına karşı savunmak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda, devletimizin önemli adımlar attığı ve önemli başarılar elde ettiği bir alan olan çevre konusunda habercilik adına Yeşilhat'ı hayata geçirdiği için ülkemizin en önemli haber kaynağı Anadolu Ajansı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEK BİR TEHDİTTİR"

Altun, "İklim değişikliği, sırf insanlık onu görmezden geliyor diye ortadan kalkmayacak gerçek bir tehdittir. Orman yangınları, kuraklık ve sel, bu sorunun mevcut tezahürlerinden bazılarıdır. Bu anlamda, pek ağır ilerlediğini söyleyemeyeceğimiz insan kaynaklı bir felakete tanık oluyoruz. Gezegenimizin zamanı tükenirken, derinlere inmemiz ve somut eylemleri teşvik etmek için mümkün olan en iyi yöntemleri bulmamız gerekiyor. Medya trajedilere mi odaklanacak? İnsanların hayatlarını değiştirmeleri için suçluluk duygularına mı hitap edecek? Suçlama oyunu mu oynayacak? Bunlar, cevabını en iyi gazetecilerin ve hikaye anlatıcıların verebileceği haklı sorulardır. Bu anlamda, bu etkinliğin, medyanın bu kritik dönemeçteki rolü ve sorumluluklarına ilişkin anlamlı ve verimli bir diyaloğa olanak sağlamasını diliyorum" diye konuştu.