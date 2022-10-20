AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Kılıçdaroğlu’nun kayıp 8 saatine tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Hizmet-İş Sendikası yöneticileri ve işçilerle bir araya geldi. Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kabaktepe, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretinde 8 saat kaybolmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. '8 saat nereye kaybolduğunu hiç merak etmiyorum' diyen Kabaktepe, "Zaten varken ne yaptınız ki memlekete, kaybolduğunuzda ne yapacaksınız?" dedi.





"6'LI MASANIN VİZYONU YOK, ADAYI DA YOK"

'Kılıçdaroğlu'nun, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında bir şey söylemek 8 ay sonra anca aklına geldi' eleştirisinde bulunan İl Başkanı Kabaktepe, "Siz, bu memleketin önüne ne koyuyorsunuz? Savunmada ne koyuyorsun, sanayide ne koyuyorsun, eğitimde ne koyuyorsun, özgürlükte ne koyuyorsun? Hepsini bırak aday ne koyuyorsun aday. Daha adayın yok. Şimdi en güçlü adaylardan biri Amerika'ya gidiyor. Amerika'dan geliyor. Adamın 8 ay sonra Rusya-Ukrayna savaşı aklına gelmiş. Diyor ki Türkiye, Ukrayna'nın yanında niye yer almıyor. Bunu mu koyacaksın sen?" diye konuştu.





"BEN HİÇ MERAK ETMİYORUM"

Amerika ziyaretinde kayıp 8 saat meselesine ilişkin de değerlendirme yapan İl Başkanı Kabaktepe, "Bir de 8 saat kaybolmuş. Herkes merak ediyor. Ben hiç merak etmiyorum. Diyorum ki zaten varken ne yaptınız ki memlekete, kaybolduğunuzda ne yapacaksınız? Ben merak etmiyorum." dedi.