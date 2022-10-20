‘Muhtar bile olamaz’ diyenler rezil rüsva oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Akay Caddesi'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu:Aldığım resmi rakama göre 20 bin muhtar burada. Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ülke demokrasisine kazandırdığımız yeniliklerden biri de muhtar buluşmaları oldu. Muhtar buluşmaları sadece bürokraside değil siyasette de muhtarlara yönelik bakış açısını kökten değiştirerek bir demokrasi şölenine dönüştü. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar bizim toplantılarımızdan sonra birden muhtarlarımızın varlığını hatırladı.Benim için 'Muhtar bile olamaz' diyorlardı. Ne oldu? Rezil rüsva oldular. Bu eski Türkiye'nin muhtara bakış açısını gösteren bir utanç vesikasıdır. Sizler, bu kardeşinizi Cumhurbaşkanı yaptınız.Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden süreçte de icazeti başka mahfillerde değil, aziz milletimizin tertemiz iradesinde arayacağız.Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya geldik. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle tüm muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek.Muhtarlık binalarının elektrik faturalarını konut tarifesine çeviriyoruz. Muhtarlar Yasası'nı bir an önce Meclis'ten geçireceğiz.