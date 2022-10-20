PKK itirafçısı HDP’li belediyeleri deşifre etti! İmar planlarını bile PKK onaylıyor

Kobani olaylarının mali yapılanmasına yönelik soruşturmada örgüt içinden gelen itiraflar, HDP ile PKK arasındaki organik bağı bir kez daha ortaya koydu. İfadelere göre Kandil'in gönderdiği isimler, HDP'li belediyeleri fiili olarak yönetiyor. Plan bütçe planlamaları, ihaleler, imar değişikliklerinin tümü PKK'nın onayı sonrasında gerçekleştiriliyor. Soruşturma kapsamında ifade veren F.Ş. ve M.R.'nin ifadelerinde çarpıcı tespitler şöyle sıralandı.