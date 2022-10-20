Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’den Mansur Yavaş’a tepki

SABAH'a konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şunları söyledi:



"Biz ihtiyaç sahiplerine evinde buzdolabı yoksa buzdolabı alıyoruz. Evinde çamaşır makinası yoksa çamaşır makinası alıyoruz. Evinde halısı yoksa halısını alıyoruz. Kirasını ödeyememişse kirasını ödüyoruz. Bana herkes gelir ve herkese yardımı yapalım diyoruz.