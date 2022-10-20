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Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:19 Son Güncelleme: 20.10.2022 11:26

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’den Mansur Yavaş’a tepki

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’den Mansur Yavaş’a tepki

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın; suya, konutta yüzde 149.4 ile yüzde 352.4, işyerinde yüzde 150.35, köylerde yüzde 211.7, mandırada yüzde 536.4 oranında zam yapmasının ardından ABB Meclisi’nin tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararı kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Başkan Yavaş kararı mahkemeye taşıdı. Yavaş bahane olarak da “ASKİ iflas edecek” dedi ve dar gelirli vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen et desteğini ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.

AK Partili ilçe ve il belediyeleri et yardımının kesilmesine tepki gösterdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Mansur Yavaş metreküpü 18 lira olan suyun ASKİ'yi batıracağını söylüyor. Biz suyu metreküpünü 11.48 TL'ye veriyoruz. Belediyecilik çaresizlik yeri değildir, ağlama yeri değildir" dedi.

SABAH'a konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şunları söyledi:

"Biz ihtiyaç sahiplerine evinde buzdolabı yoksa buzdolabı alıyoruz. Evinde çamaşır makinası yoksa çamaşır makinası alıyoruz. Evinde halısı yoksa halısını alıyoruz. Kirasını ödeyememişse kirasını ödüyoruz. Bana herkes gelir ve herkese yardımı yapalım diyoruz.

Örneğin bu günlerde pirinç veriyoruz. Zaman zaman et veriyoruz. Kurban Bayramı'nda tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Sosyal market açtık, vatandaş marketten ihtiyaçlarını alıyor bildiğiniz zincir market gibi herkesin kartı var.

Sonuçta biz bu Allah'ın suyunu gemilerle getirmiyoruz. Türkiye'de suya bağlı enerji parasını İstanbul'dan sonra biz ödüyoruz.

Buna rağmen suyun metreküpünü 11 TL'ye veriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 45 bin, Ankara Büyükşehir Belediyesi 20 bine yakın personel aldı. Yatırıma harcayacağın parayı HDP, CHP, İYİ Parti kontenjanlarına harcamış oldu.

Bu kontenjanlar işe de gelmez, ihtiyaç için alınmamıştır. Eğer sen işçi alımını yukarı taşırsan ve şişirirsen yatırım parasını fazladan aldığın işçilere ödersin. Yatırım yapamazsın, 'iflas ettim' diye ağlamaya başlarsın."

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’den Mansur Yavaş’a tepki
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