Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’den Mansur Yavaş’a tepki

AK Partili ilçe ve il belediyeleri et yardımının kesilmesine tepki gösterdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Mansur Yavaş metreküpü 18 lira olan suyun ASKİ'yi batıracağını söylüyor. Biz suyu metreküpünü 11.48 TL'ye veriyoruz. Belediyecilik çaresizlik yeri değildir, ağlama yeri değildir" dedi.
SABAH'a konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şunları söyledi:
"Biz ihtiyaç sahiplerine evinde buzdolabı yoksa buzdolabı alıyoruz. Evinde çamaşır makinası yoksa çamaşır makinası alıyoruz. Evinde halısı yoksa halısını alıyoruz. Kirasını ödeyememişse kirasını ödüyoruz. Bana herkes gelir ve herkese yardımı yapalım diyoruz.
Sonuçta biz bu Allah'ın suyunu gemilerle getirmiyoruz. Türkiye'de suya bağlı enerji parasını İstanbul'dan sonra biz ödüyoruz.
Buna rağmen suyun metreküpünü 11 TL'ye veriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 45 bin, Ankara Büyükşehir Belediyesi 20 bine yakın personel aldı. Yatırıma harcayacağın parayı HDP, CHP, İYİ Parti kontenjanlarına harcamış oldu.