SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan TOKİ’de indirim açıklaması: Kampanyadan yararlanan kişi sayısı...

Bir önceki dönemde kampanyadan 26 bin 306 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı. Bu dönem ise kampanyadan 38 bin 532 kişi yararlanırken, yüzde 83,87'si borçlarını kapattı.

İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için de esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 3 bin 275 konut ve iş yeri alıcısı da yaptıkları ödemelerle indirimden faydalandı.