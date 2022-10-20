SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kürşat Sert’in intikamını aldık! Operasyon sürüyor...

Siirt-Pervari ile Van-Çatak ara hattı Körkandil Dağı bölgesi Ayı Deresi mevkiinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca; JÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı, JİKU, J-SİHA ve ATAK taarruz helikopterleri destekli icra edilen "Şehit Jandarma Er Mevlüt YILDIZ operasyonu" kapsamında; bugün JÖH timleri ile teröristler arasında temas sağlandı. Sağlanan temas sonucunda 2 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediliyor.

BAKAN SOYLU: İNTİKAM ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör operasyonu ile ilgili bir açıklama yaptı. Twitter'dan paylaşım yapan Soylu, "Terörün de kökünü kurutana kadar devam! Van Çatak'ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2️ terörist, ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor..." ifadelerini kullandı.