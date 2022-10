TPAO’dan Ali Babacan’a cevap niteliğinde paylaşım: Sakarya Gaz Sahası’nda bir gün...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ise Ali Babacan'ın bu çıkışına cevap niteliğinde bir video paylaştı. TPAO'nun sosyal medya hesaplarından, "Türkiye için bir güne sığdırdıklarımız; akıllara, hayallere sığmaz" açıklamasıyla paylaşılan videoda, Sakarya Gaz Sahası'nda bir günde neler yapıldığı anlatılırken, görüntülerde Türkiye'nin gururu sondaj gemilerimiz Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin yanı sıra, Castorone, Simon Stevin, Seven Arctic, Seven Pegasus ve Seven Oceanic gemilerinin Sakarya Gaz Sahasında üstlendikleri görevlerle ilgili bilgiler de paylaşıldı.