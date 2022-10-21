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Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:31

FETÖ yapılanmasına Gazi Turgut Aslan operasyonu: 13 gözaltı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
FETÖ yapılanmasına Gazi Turgut Aslan operasyonu: 13 gözaltı

FETÖ’yü yeniden yapılandırmak isteyen örgüt mensuplarına yönelik 8 aylık bir çalışma sonucu başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonunda Erzurum’da yakalanan 13 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslar arasında sözde Erzurum memurlardan sorumlu örgüt üyesininde olduğu bilgisi verildi.

FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire başkanlıkları tarafında 8 ay süren çalışmalarda operasyonun düğmesine basıldı. Örgütün yurt dışına firar eden üst düzey mahrem sorumlularının verdiği talimatlar doğrultusunda, örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması faaliyetlerinin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulamaya konulduğu tespit edildi.

Gazi Turgut Aslan adı verilen operasyon kapsamında Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yurt dışı kaynaklı paraların daha önceden belirlenen şahısların yakınlarına ait hesaplara ATM cihazları üzerinden kartsız işlem seçeneği ile ya da kargo içerisine gizlenerek gönderildiği tespit edildi. Erzurum'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda ise 13 hedef şahsın tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 şahıs bugün sabah adliyeye getirildi. Yakalanan 5'i kadın 13 şahsın arasında sözde Erzurum memurlar sorumlusu olduğu iddia edilen Z.B.'nin de olduğu belirtildi.

Operasyonlarda evlerde yapılan aramalarda 25 bin 655 lira, 770 euro, 50 dolar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Szöde Erzurum memurlardan sorumlu örgüt üyesi de olmak üzere 13 şahıs adliyeye çıkarıldı.

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FETÖ yapılanmasına Gazi Turgut Aslan operasyonu: 13 gözaltı
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