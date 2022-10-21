FETÖ yapılanmasına Gazi Turgut Aslan operasyonu: 13 gözaltı

Gazi Turgut Aslan adı verilen operasyon kapsamında Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yurt dışı kaynaklı paraların daha önceden belirlenen şahısların yakınlarına ait hesaplara ATM cihazları üzerinden kartsız işlem seçeneği ile ya da kargo içerisine gizlenerek gönderildiği tespit edildi. Erzurum'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda ise 13 hedef şahsın tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 şahıs bugün sabah adliyeye getirildi. Yakalanan 5'i kadın 13 şahsın arasında sözde Erzurum memurlar sorumlusu olduğu iddia edilen Z.B.'nin de olduğu belirtildi.