26 milyon lira ele geçirildi

FETÖ'ye yönelik 59 ilde eşzamanlı düzenlenen ve "Gazi Turgut Aslan" adı verilen operasyonda 654 mahrem kurye yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda yaklaşık 26 milyon lira değerinde para ve altın ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Zanlılar arasında 18 aktif kamu çalışanı bulunuyor. 32 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Ankara'da ise örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis, yurtdışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta, haklarında 7'şer yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. ve M.H.K. yakalandı.