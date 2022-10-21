Amasya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, terörle mücadele ve istihbarat şubeleri ekipleri, örgütü yapılanmasının örgütten kopmaları engellemek, örgütü canlı tutmak, mahrem birimlerin ve finansal birimlerin yeniden canlandırılması faaliyetlerini yönettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Amasya, Ankara, İstanbul, Edirne ve Samsun'da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.