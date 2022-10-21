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Giriş Tarihi: 21.10.2022 11:31 Son Güncelleme: 21.10.2022 11:44

Antalya merkezli operasyonda flaş: 102 FETÖ’cü adliyeye sevk edildi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya merkezli operasyonda flaş: 102 FETÖ’cü adliyeye sevk edildi

Antalya merkezli 10 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 102 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması, batı ilçeler yapılanması ile örgütün finansmanına yönelik başlattığı soruşturma aşamasında, ihraç emniyet mensupları mahrem yapılanmasına yönelik tespitler yapıldı. Yaklaşık 10 ay süren projeli çalışmanın ardından 499 delil elde edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında örgüt hiyerarşisine göre 2 'bölge müdürü', 5 'ilçe sorumlusu', 1 'okul ünite sorumlusu', 1 'ihraç emniyet mensupları sorumlusu', 20 'rehber sorumlu' ve 2'si OHAL kapsamında kapatılan şirket evrakını takip eden kişinin de olduğu 102 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ünün aktif kamu çalışanı, 3'ünün avukat, 19'unun ihraç edilmiş kamu çalışanı olduğu toplam 102 kişi adliyeye sevk edildi. Sanıkların adliyede sorgusu sürüyor.

102 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Antalya merkezli operasyonda flaş: 102 FETÖ’cü adliyeye sevk edildi
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