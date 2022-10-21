Bölücü ve hain terör örgütüne operasyon! Sözde ’savaşçı’ları yakalandı

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bebek katili bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. İstanbul Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sosyal medya platformlarında bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı kişilerin hesaplarını tespit etti. Sanal takip başlatıldı. Yapılan paylaşımlarla, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik arşiv taramaları arasında detaylı bir karşılaştırma yapıldı.