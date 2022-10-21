CHP’nin Milletvekilleriyle beraber Kırıkkale’ye özür borcu var!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, iktidar olduklarında HDP'ye Bakanlık verebilecekleri yönündeki açıklamasına değinen Milletvekili Öztürk; "Demokrasi havarilerinin makyajları tek tek dökülmeye başladı. CHP'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştıranlar; kendi kafalarına göre, millete danışmadan ne güzel bakanlık dağıtıp, veriyorlar? Terör örgütünün uzantısına bakanlık vermeyi normal görüyorlar. Bu Aziz Milletimize ihanettir! Halen PKK'ya 'terör örgütü' diyememiş, arasına mesafe koyamamış, Kandil'den yelkenleri şişirilenlere bugünden Bakanlık vaat etmek tam bir aymazlıktır. Tüm bunlar bir yana; her günümüzün sokaklarında geçtiği Kırıkkalemiz'de, hemşehrilerimiz, 'CHP Kırıkkale'nin teslimiyet kokan bu açıklamaya sessiz kalmalarını eleştiriyor. Bizde buradan soruyoruz: "Eyy Kırıkkale CHP; İstanbul milletvekilinizin bu seviyesiz açıklamasına ne diyorsunuz? HDP'ye Bakanlık verecek misiniz? Sessizliğiniz bunun tasdiki mi? Kırıkkale'de görmedim, duymadım, bilmiyorum siyasetiniz nereye kadar sürecek? Böyle millî meselelere karşı neden açıklama yapmaya çekiniyorsunuz? Bizim 6+1'lik masa dememize içerleyenler, size de sesleniyorum: "Bu açıklama ile 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur. Bizler aylardır 6+1 derken, tam da bu açıklamada olduğu gibi HDP ile birliktesiniz diyorduk." dedi.

Öztürk, "CHP İstanbul milletvekilinin açıklamasına kaç gün sessiz kalacaklarını ısrarla takip ettiğim Kırıkkale CHP, artık kafasını kumdan çıkarıp, Kırıkkalemiz'den özür dilemelidir." diyen MHP Milletvekili Halil Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü: "HDP'ye Bakanlık verebilmek için kimse Kırıkkale'den oy istemesin. Orta Anadolu'nun maneviyatı, millî hassasiyeti en yüksek ilimiz olan Kırıkkale, HDP ile yan yana gelenlere asla ve asla sempati göstermeyecek, destek vermeyecektir. Kırıkkale siyasetini kimse HDP ile yan yana getiremeyecektir. Buradan İP Kırıkkale'ye de sesleniyorum; CHP'nin HDP'ye Bakanlık vermek istemesine tepkinizi göstermekten çekinmeyin ki, Kırıkkale iddia ettiğiniz milli duruşunuzu görebilsin." diyerek, tüm Kırıkkale'nin Aziz Vatanımıza, Kutlu Devletimize sahip çıkacağını ve terör örgütleriyle yan yana, kol kola gezenlere prim vermeyeceğini iddia etti.

TBMM'de üyesi bulunduğu Adalet Komisyonu'nda, 6 yargı reform paketini görüşerek kanunlaştırdıklarını belirten MHP Milletvekili Öztürk; "42 yıl önce Türkiye'de özgürlükleri kısıtlayan, adaleti kendilerine göre tasarlayanların izleri halen görülmektedir. Yargı reform paketleriyle bir yandan adalet sistemimizin güncel, gelişmiş ihtiyaçları karşılanırken, diğer taraftan 12 Eylül'ün yasaklayıcı, kısıtlayıcı ve tek taraflı demokrasi anlayışının izlerini silmeye çalışıyoruz. Nasıl ki; 12 Eylül'ü, hain 15 Temmuz'u gerçekleştirenler yargılandıysa, bunların göbekten bağlı olduğu batılı güçlerin Türkiye üzerine kurdukları planlar da alt üst olacaktır. Türkiye'de bir daha 12 Eylüller, 15 Temmuzlar yaşanmayacaktır." dedi.