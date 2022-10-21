CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne geçen ardından bağımsız milletvekili olarak çalışmalarına devam eden ve önceki gün de AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, "CHP'den ayrılma sebebimi tek cümle ile özetlersem; Demirtaş'a şeref madalyası Çelebi'ye linç kampanyası..." dedi. A Haber'in Arka Plan programına konuk olarak CHP'den AK Parti'ye geçiş sürecini anlatan Çelebi, CHP'de koşulsuz biat sistemi olduğunu ve yönetimin kendisine mobbing uyguladığı söyledi."KHK'lıların tamamını göreve iade edeceğiz' diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Çelebi, "Mutabakat imzalanıyor 6'lı masada içinde Atatürk ve Türk milleti ifadesi hiç geçmiyor. Yalnızca Erdoğan gitsin diye siyaset yapıyorlar. Bugün Türk milleti ifadesini kim kullanıyor, Mavi Vatan'dan kim bahsediyor, terörle mücadelede kim kararlılık gösteriyor. Bu soruların cevabı olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli olarak görüyorum" dedi.