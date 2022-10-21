FETÖ’nün izdivaç sorumlusuydu... Telefonundan çıkanlar şoke etti

Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasını çökertti. Uzun süren takip sonucunda örgüt üyelerini yeniden bir arada tutmak isteyen gruba yönelik gerçekleştirilen operasyonda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Örgütün izdivaç mesulü olduğu ileri sürülen ve kendisi de bir yıl önce örgüt için evlilik yapan, aynı zamanda da örgüt üyesi olmak suçundan daha önce cezaevine giren M.A.U'nun telefonu incelemeye alındı. İnceleme sonucunda genç kadının örgüt içerisinde aktif rol aldığı, örgüte eleman kazandırmak için çabaladığı belirtildi.

'ALLAH BU HİZMETİ ZAYİ ETMEYECEKTİR'

Cep telefonunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in fotoğrafı ve ona yazılmış şiirler bulunan M.A.U'nun, örgüt üyeleri ile olan yazışmaları da ortaya çıkartıldı. Yazışmalarda, "Yakın bir gelecekte Allah'la vefa münasebetimizi bozmazsak bütün ihtişamıyla yaşanacak Kanuni dönemindekiler bile o güzel günlere özenecekler. Dualar uzağı yakın eder. Düşmeyin himmetten, bugüne kadar sergilediğiniz gayretten. Dua edin. Firavunların akıbeti hep aynı olmuştur. Dün nasıl Hz. Musa'yı kovalarken denizde boğulmuşsa, bugünde onun yolundakileri kovalayanlar boğulacaktır. Allah bu hizmeti zayi etmeyecektir. Ne mutlu o evleri basılanlara. Müjdeler olsun kadın-erkek ellerine kelepçe vurulanlara" ifadeleri yer aldı.

ÖZEL DERS VERDİĞİ KİŞİLERİ ÖRGÜTE YÖNLENDİRMİŞ

M.A.U. hakkında yapılan tespitlerde dikkat çekiyor. M.A.U'nun örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle aranan kişileri istedikleri yerden alıp bırakarak, kuryelik yaptığı, özel ders verdiği kişileri örgüt üyelerine yönlendirdiği, aranması bulunan ve yurtdışına kaçmak isteyen örgüt üyeleri için çalışmalar yaptığı, özellikle cezaevinde tanıştığı örgüt üyeleri ile dışarda sık sık görüştüğü, bu görüşmelere giderken de baz vermemesi için telefonunu evde bıraktığı, bu konuda diğer örgüt üyelerini de uyararak gizlilik konusunda en üst seviyede hassas davrandığı, örgüt üyelerinin ailelerine alışveriş yaparak destek olduğu, başka örgüt üyelerine operasyonel hat sağladığı, örgüt içi izdivaç evliliklerine aracılık ettiği ve sık sık örgütsel toplantılar yaptıkları, örgüte olan bağlılığını aktif şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

M.A.U. örgüt mensupları ile neden bir aya geldiği sorusuna ise, "Onlarla güzel ve eğlenceli vakit geçiriyoruz" diyerek cevap verdiği belirtildi.