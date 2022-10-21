FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon

Ardahan'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda üç gün önce yakalanan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Ardahan Devlet Hastanesi'nde sağlık durumlarının kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1 kişi silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanırken diğerler ikisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.