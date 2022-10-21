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Giriş Tarihi: 21.10.2022 11:11

Gaziantep'te terör operasyonu: 8 gözaltı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te terör operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 20 Mart 2022 tarihindeki Nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 tabanca, 64 fişek ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel döküman ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Gaziantep'te terör operasyonu: 8 gözaltı
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