Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 2023 seçimi dünyaya mesaj olacak

Vatandaşların ve gençlerin ilgisine memnun olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "2023 seçimlerini tüm dünyaya adaletin, tüm dünyaya demokrasinin, milli iradenin mesajını güçlü bir şekilde vererek neticelendireceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kütahya'da bir dizi incelemeler ve açılışlarda bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Bakan Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından organize edilen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı.

Kasapoğlu, AK Parti olarak, 2002'den beri Türkiye'yi büyütmenin, bu milleti daha da yüceltmenin, ülkenin huzurunu, istikrarını tesis etme ve milletin refahını artırma mücadelesi verdiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet ettiklerine belirten Kasapoğlu, "Ortaya koyduğumuz birliği, beraberliği ve kardeşliği, inancımızı, azmimizi daha da güçlendirerek 2023 seçimlerini en yukarıda tüm dünyaya adaletin, tüm dünyaya demokrasinin, milli iradenin mesajını güçlü bir şekilde vererek neticelendireceğiz. Bizim lügatimizde yorulmak, usanmak, hiçbir şekilde olmadı, olmayacak. 21 yıl değil, 221 yıl dahi geçse biz ilk günkü aşkla, enerjiyle, heyecanla, inançla milletimiz için, bu kutlu dava için koşmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki tıpkı bugünkü gibi bugüne kadar olduğu gibi el ele vererek, yeni 100 yılı birlikte Türkiye 100 yılı yapacağız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN GENİŞ KAPSAMLI BURS VE KREDİ SAĞLAYAN ALTYAPISI ÜLKEMİZDE"

Yurt ücretlerine zam yapılmadığını dile getiren Kasapoğlu: "21 yıl boyunca bu topraklardaki gençlerin daha donanımlı olması, daha güçlü bir şekilde yarınlara hazırlanması, çağın en modern, en nitelikli imkanlarına kavuşması için çaba gösterdik. Yurtlarımızdaki konfor, yurtlarımızda sağladığımız imkanlar.Bu yıl yurt ücretlerimize zam yapmadık. Şu farkımız var: Beslenme yardımını 750 liradan bin 800 liraya çıkararak 2,5 misline yakın bir beslenme desteği artışı gerçekleştirdik. Türkiye'nin yurt altyapısında olduğu gibi eşsizliği, yeganeliği ortaya koyduğumuz burs ve krediler.Dünyanın en geniş kapsamlı burs ve kredi sağlayan altyapısı ülkemizde. 500 binden fazla gencimize burs, bir milyondan fazla gencimize kredi sağlıyoruz. Bu yıl önümüzdeki günlerde parlamentomuz yasalaştıracak. Kredilerin üzerindeki enflasyon farkı yükünü de gençlerimizin üstünden alıyoruz. Böylece öğrenim kredisi alanların sadece ana parayla birlikte bir ödemesi gerçekleşecek" diye konuştu.

REKTÖRLÜK BİNASINI HİZMETE AÇTI

KSBÜ Kütahya Sağlık Bilimleri Ünversitesi Rektörlük binasının açılışını yapan Bakan Kasaoğlu, Yarı Olimpik Yüzme havuzunda gençlerle sohbet ederek isteklerini dile getirdi. konuşmasında Kütahya'ya yeni bir şehir stadı yapılması sözü veren Kasapoğlu: "Kütahyalı gençlerimizin ve vatandaşlarımızın şahsıma olan ilgilerine teveccühlerine çok memnun olduğumu ifade ederek, teşekkürlerimi sunuyorum. Halkımızla her zaman buluşmaya ve kucaklaşmaya devam edecğiz" dedi.