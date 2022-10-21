Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine ‘kirli su’ cezası

ARITMA ÇAMURUNU DEPOLAMAK İÇİN LİSANS ALINMAMIŞ

Arıtma tesislerinde oluşan çamurların lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi veya mevzuata uygun şekilde tesiste depolanması gerektiğini hatırlatan Akgün; "Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinde arıtma çamurlarının Temmuz 2022'ye kadar gerekli lisanslar alınmadan, gerekli çevresel tedbirler alınmadan depolandığını tespit ettik. Bir taraftan şu anda bir ekibimiz de orada bu arıtma çamurundan numuneler alıyor. Numunelerin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucunda 'tehlikeli' özelliği gösterip göstermediğinin kontrolü yapılacak. Nihayetinde mevzuata aykırı olarak depolanan bu atıklarla ilgili de Çevre Kanunu kapsamında ayrıca bir idari işlem tesis edilecek. Biz tüm Türkiye'de olduğu gibi çevre kirliliğine hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz ve etkin bir şekilde denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." Diye konuştu. Akgün ayrıca bakanlığa bağlı ekiplerin "Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı" kapsamında 17 Ekim'den bu yana İzmir ve Manisa'da izleme ve denetim çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek bu yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 743 tesise yaklaşık 420 milyon liralık para ceza uygulandığını, 313 işletmenin de faaliyetten men edildiğini söyledi.