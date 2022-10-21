Katılım bedeli 5 milyon sterlin: 3 ülkeden Eurovision kararı!

"KATILIM KAYIT ÜCRETİNE GELEN ZAM NEDENİYLE KARAR VATANDAŞLARIMIZIN YARARINA OLACAK"

Makedon Radyo ve Televizyonundan (MRT) yapılan açıklamada, "Enerji krizi nedeniyle artan masraflar ve katılım kayıt ücretine gelen zam sebebiyle bu karar vatandaşlarımızın yararına olacak." ifadesine yer verildi.

Makedon heyetin, Liverpool'da yapacağı harcamadan tasarruf edileceği bildirildi.

Karadağ ulusal radyo ve televizyon operatörü RTCG'nin açıklamasında da şunlar kaydedildi:

"Yüklü kayıt ücretlerinin, Büyük Britanya'da ikamet masraflarının yanı sıra biz sponsorların ilgisizliğiyle de karşılaşmış bulunduk. Dolayısıyla maddi mevcudumuzu, uyguladığımız çeşitli planlanmış ulusal projelere yönlendireceğiz."