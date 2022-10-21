Şanlıurfa’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Urfa merkezli Hatay, Mardin ve Suruç'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirilirken isimlerin açıklanmayan 4 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet müdürlüğüne götürüldü.