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Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:26 Son Güncelleme: 21.10.2022 10:36

Son dakika: FETÖ’ye operasyon! Aralarında polisler de var

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: FETÖ’ye operasyon! Aralarında polisler de var

Son dakika... İstanbul’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 2’si polis 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik bir önemli operasyon daha düzenledi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında iki aktif polis memurunun da olduğu bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları ve ankesörlü hatlar üzerinde ardışık arama kayıtlarının bulunduğu ifade edildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

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Son dakika: FETÖ’ye operasyon! Aralarında polisler de var
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