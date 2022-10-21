Son dakika | Ömer Çelik açıkladı! Binali Yıldırım’ın durumu iyi: Türkiye’ye dönüyor

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da kaza yapan AK Parti . Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın durumunun iyi olduğunu ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.
Çelik'in o açıklamasıGeçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım'ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz.
NE OLMUŞTU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği günü birlik program bittikten sonra, konvoyu Zengilan Havalimanı'na doğru yola çıktı. Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracın ön lastiği yeni yola çıkıldığı sırada patladı. Bu sebeple araç kaza yaptı.
Binali Yıldırım ve araçta bulunan Milletvekili Şamil Ayrım, konvoyda bulunan diğer kişiler tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahale Cumhurbaşkanlığı Sağlık ekibi tarafından yapıldı.
Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 21, 2022
Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım'ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz.