Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Ömer Çelik açıkladı! Binali Yıldırım'ın durumu iyi: Türkiye'ye dönüyor
Giriş Tarihi: 21.10.2022 11:14 Son Güncelleme: 21.10.2022 11:31

Son dakika | Ömer Çelik açıkladı! Binali Yıldırım'ın durumu iyi: Türkiye'ye dönüyor

Son dakika | Ömer Çelik açıkladı! Binali Yıldırım’ın durumu iyi: Türkiye’ye dönüyor

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da kaza yapan AK Parti . Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın durumunun iyi olduğunu ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da kaza yapan AK Parti . Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın durumunun iyi olduğunu ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Çelik'in o açıklamasıGeçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım'ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz.

NE OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği günü birlik program bittikten sonra, konvoyu Zengilan Havalimanı'na doğru yola çıktı. Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracın ön lastiği yeni yola çıkıldığı sırada patladı. Bu sebeple araç kaza yaptı.

Binali Yıldırım ve araçta bulunan Milletvekili Şamil Ayrım, konvoyda bulunan diğer kişiler tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahale Cumhurbaşkanlığı Sağlık ekibi tarafından yapıldı.

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Son dakika | Ömer Çelik açıkladı! Binali Yıldırım'ın durumu iyi: Türkiye'ye dönüyor
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