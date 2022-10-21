Son dakika: SABAH, FETÖ’cü firarileri inlerinde görüntülemişti! Başkan Erdoğan: Bu teröristleri yakalayıp bize vermeleri lazım

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası yurda döndü. Başkan Erdoğan, dönüş uçağında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın "Firari FETÖ'cülerin İsveç'teki lüks yaşamları gündemde. Türkiye'den NATO üyeliği için destek bekleyen İsveç'in haklarında 3'er kez müebbet istenen bu firarilere ev sahipliği yapmasını, onlara kucak açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Tabii ki olumlu değerlendirmiyorum. Bu arada İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza "randevu verin, gelsin" dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez. Şu andaki yeni başbakanın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır; "bizim terörü ve teröristleri barındırmamamız gerekir" diye açıklamaları var. Bu konudaki samimiyetlerini de biz tabii yapacağımız görüşmeyle test etmiş olacağız. Onların da hayrına, tüm insanlığın da hayrına olacaktır. Bizim duruşumuz değişmez. Çünkü terörle mücadelede tavizsiziz ve taviz vermeye de asla niyetimiz yok."
KARLOV SUİKASTININ PLANLAYICISI İSVEÇ'TE GÖRÜNTÜLENDİ
SABAH ekibi, Karlov suikastının planlayıcısı Abdullah Bozkurt'u, İsveç'in başkenti Stockholm'de görüntüledi. Bozkurt'un tanınmamak için giyim tarzını değiştirdiği ve top sakal bıraktığı görüldü.
FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi olduğu dönemde Karlov suikastının tetikçisi Altıntaş ile irtibatı ortaya çıkan Bozkurt, Avrupa'nın göbeği İsveç'in başkenti Stockholm'de ortadan kaybolarak adeta sırlara karışmıştı. Bozkurt, Rus İstihbaratı'nın takibinden kaçmak için 25 Eylül 2020'de evinin önünde üç kişi tarafından itilerek yere düşürüldüğü iddia ederek adres, araç ve iletişim bilgilerini resmi olarak İsveç'in tüm kayıt sisteminden sildirmişti.
TOP SAKAL BIRAKMIŞ
SABAH ekibi, uzun süren saha araştırması sonucunda, İsveç merkezli İngilizce yayın yapan 'Nordic Research and Monitoring Network'un kurucusu olan Bozkurt'un kentin Salem bölgesinde yaşadığını tespit etti.
Bunun üzerine bölgeye giden ekibimiz, Bozkurt'un Mosshagestigen Sokağı'nda bulunan 7 numaralı binada 2020'den beri oturduğunu belirledi. Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi SVR'nin kendisini kaçırmasından korkan Bozkurt, evinden nadiren ve kısa süreliğine çıkıyor.
SABAH, neredeyse ayda bir kez dışarıya çıkan Bozkurt'u alışveriş merkezinden çıktığı sırada görüntülemeyi başardı. Bozkurt, oturduğu adrese yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Salem Center adlı alışveriş merkezinden çıktıktan sonra Salem Center Otobüs durağında bir süre otobüs bekledi.
6 YILDIR FİRARDA
Bylock kullanıcısı olan Bozkurt, 26 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtı. Eşi ve çocukları da 15 gün sonra firari Bozkurt'un peşinden gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Gökhan Boydak'ın yürüttüğü 2017/98464 sayılı FETÖ soruşturmasından şüpheli olan Bozkurt hakkında, o dönem İstanbul 2. Sulh Ceza hakimi Nusret Alper Pazarcıkcı tarafından verilen yakalama kararı bulunuyor.
SABAH, BÜLENT KENEŞ'İN NİZİNE İSVEÇ'TE ULAŞTI
SABAH, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra firar eden ve Adalet Bakanlığı'nın İsveç makamlarından resmi olarak iadesini istediği 11 FETÖ'cü arasında yer alan Bülent Keneş'i uzun süren saha araştırmaları sonucu İsveç'in başkenti Stockholm'de buldu.
SABAH Özel İstihbarat ekibi, Keneş'i yaşadığı Akersberga bölgesinde bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülemeyi başardı. Elinde bir poşetle alışveriş merkezinden dışarı çıkan ve arabasına binen Keneş'in etrafa endişe dolu gözlerle baktığı görüldü.
Tedirgin bir ruh hali içinde olduğu gözlenen Keneş, özel alışverişin ardından aracına binerek ikamet ettiği villaya gitti. Keneş, evine yakın bir konumda bulunan alışveriş merkezine sıklıkla gidiyor.
VİLLAYI 2 YIL ÖNCE SATIN ALDI
Keneş'in Türkiye'den firar ettikten sonra Stockholm Skarholmen Bölgesi Fjardholmsgrand Caddesi'nde oturduğu evden Temmuz 2020'de Stockholm Österaker Bölgesi Akersberga Mahallesi Vikingavegen Sokak 54 Numara'daki villaya taşındığı belirlendi.
Keneş'in satın aldığı villanın bugünkü emlak piyasa değeri, yaklaşık 10 milyon lira civarında. Keneş'in firari olarak yaşarken bu lüks villayı nasıl satın aldığı ise merak konusu.
DARBE SİNYALİNİ VEREN İSİM
FETÖ'nün medya tetikçilerinden biri olan Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 8 gün önce yaptığı paylaşımda darbe sinyali vermişti. 7 Temmuz 2016 tarihinde saat 01.49'da Twitter'dan, "İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" şeklinde bir paylaşım yapan Keneş, darbe girişimi öncesinde ihanetin sinyalini en net veren isimdi.
MÜEBBET TALEBİ
Hakkında darbeye teşebbüsten 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan ve yakalama kararı bulunan Keneş'in yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 19 Eylül 2017'de görülen ikinci duruşmasında, Keneş'in henüz yakalanamamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına karar verdi. 24 Mart 2016'da ise İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Keneş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı yazı ve yaptığı açıklamalarda Başkan Erdoğan'a hakarette bulunmaktan yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.