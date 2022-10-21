Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | TSK'dan PKK'ya ağır darbe! 4 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 21.10.2022 11:42

SON DAKİKA | TSK'dan PKK'ya ağır darbe! 4 terörist etkisiz

SON DAKİKA | TSK’dan PKK’ya ağır darbe! 4 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!

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SON DAKİKA | TSK'dan PKK'ya ağır darbe! 4 terörist etkisiz
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