Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI Operatörleri Mezun Oldu

DÖRT ÜLKE İLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Güvenlik güçlerinin envanterine girdiği günden itibaren aktif bir şekilde operasyonel olarak kullanılan Bayraktar AKINCI için şimdiye kadar 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. AKINCI ile ilgilenen birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanabilecek olan AKINCI'ya farklı mühimmatların entegrasyon çalışmaları devam ediyor.