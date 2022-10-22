28 tabip odasından Başkan Fincancı’ya sert tepki: Derhal istifa et

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK), 'kimyasal silah' iftirasına tepki yağıyor. Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken 28 tabip örgütü yayınladıkları ortak bildiriyle TTB Başkanı Fincancı'yı istifaya davet etti. Afyon, Aksaray, Amasya, Denizli, Giresun, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Erzurum, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Artvin, Sakarya, Samsun, Tokat, Yozgat ve Zonguldak Tabip Odası ile İzmir Hekim Güç Birliği Grubu ve Tabip-Sen'in ortak bildirisinde şu ifadelere yer verildi: "Türk devletinin bekasına kastetmek amacıyla ülke sınırlarımız dışındaki düşmanlarımız tarafından kurulan terör örgütüne karşı, gücünü bu asil milletin sinesinden alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı meşru müdafaayı, iftiralar atarak karalayan zihniyeti şiddetle kınıyor, TTB Başkanı'nı derhal istifaya davet ediyoruz." Kocaeli Tabip Odası da Fincancı'nın sözlerini kınadıklarını beyan etti.TSK envanterinde kimyasal silah olmadığını hatırlatan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Olmayan şeyi nasıl kullanacağız?" diyerek tepki gösterdi. Bakan Akar, uluslararası hukuk ve uluslararası hukukun ötesinde inanç ve değerlerimize atıfta bulunarak mesnetsiz sözler için "Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan büyük bir iftira" ifadesini kullandı. Akar; konuyla ilgili şikâyetlerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirerek hukuki sürecin başlatıldığını aktardı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar" dedi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, "Daha önce defalarca kapatılması gerektiğini söylediğimiz TTB'nin Başkanı Şebnem Korur Fidancı'nın bölücü terör örgütü PKK'nın kanalında Türkiye'ye iftira atması, bu konuda MHP'nin ne derece haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" diye konuştu. Doktor Huriye Tezgelen de, "Görüntülerden, öyle bir izlenim edindim demek bilim adamlığıyla bağdaşan bir durum değil. Bu tam bir terörist zihniyet uydurmasıdır. Murat Karayılan'ın iddialarını istinaden böyle konuşuyor" ifadelerini kullandı.