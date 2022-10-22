Bakanlık duyurdu: 3 terörist kıskıvrak yakalandı

Hakkari Yüksekova'da devriye görevi yürüten Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Şüphelilerin Yüksekova Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdiklerinin belirlenmesi üzerine çevre güvenliği alınarak bölgeye takviye unsurlar gönderildi. Müştemilatta bulunan şahıslara yönelik Polis Özel Harekat unsurlarınca "teslim ol" çağrısı yapıldı.

3 TERÖRİST YAKALANDI

Teröristler çağrıya uymayarak kaçmaya çalışması üzerine hareket geçildi ve yapılan operasyonda SOREJ kod adlı Hüseyin Ş., Vesim A. ve Reber S. isimli 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu, üzerlerinde bulunan Kalaşnikof uzun namlulu tüfek ve tabanca ile birlikte sağ olarak ele geçirildi. Teröristlerin ikametlerinde yapılan aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi. Teröristlerin işlemlerine Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediliyor.