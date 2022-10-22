Başkan Erdoğan Malatya’da

Yol boyunca geniş güvenlik önlemleri alınırken, birçok nokta da kendisini karşılamaya gelen vatandaşları konvoyunu durdurarak otobüsten selamlayan Erdoğan çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.

Erdoğan'ın Malatya'daki son programı ise akşam bir otelde düzenlenen STK temsilcileri ile yemekte son bulacak. Geceyi Malatya'da geçirmesi planlanan Erdoğan'ın yarın sabah ise Diyarbakır'a geçmesi bekleniyor.