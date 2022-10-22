Başkan Erdoğan Malatya’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenleri ve gençlerle buluşma programları için Malatya'ya geldi.
Havaalanında karşılanan Erdoğan'ı yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterileri ile karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da
Malatya Erhaç Havaalanı'nda il protokolü tarafından karşılanan Başkan Erdoğan'ın konvoyu kent merkezine kadar yolda toplanan vatandaşlar tarafından da sık sık durduruldu.
Yol boyunca geniş güvenlik önlemleri alınırken, birçok nokta da kendisini karşılamaya gelen vatandaşları konvoyunu durdurarak otobüsten selamlayan Erdoğan çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.
Erdoğan'ın Malatya'daki son programı ise akşam bir otelde düzenlenen STK temsilcileri ile yemekte son bulacak. Geceyi Malatya'da geçirmesi planlanan Erdoğan'ın yarın sabah ise Diyarbakır'a geçmesi bekleniyor.