Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Barış istememiz, savaşı bilmediğimiz anlamına gelmez”

"BARIŞ İSTEMEMİZ, SAVAŞI BİLMEDİĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ"



"Milletimizin hakkı, hukuku ve güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Üç kıtaya adalet dağıtan ecdadımızı örnek alarak, daha adil bir dünya için çalışacağız. Ama başta Hatay olmak üzere, serhat şehirlerimizi her türlü tehdide karşı korumaya da hazırız. Barış istememiz, savaşı bilmediğimiz anlamına gelmez. Mehmet Akif'in dediği gibi 'Mefkuremiz göklerde dalgalanan bir sancak, Allah'ın huzurunda eğiliriz ancak" diye konuştu.

Konuşmasının ardından alanda kurulan yöresel ürün stantlarını gezen Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, sezonun ilk zeytin hasadını gerçekleştirdi.