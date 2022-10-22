Dijital terör, milli güvenliğe tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecidiye Kasrı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı'na katıldı. "Hakikat Ötesi Dönemde Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele" konulu konferansta heyet başkanlarına hitap eden Erdoğan, önemli mesajlar verdi:Maalesef bugün yalan, sahte ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca insan mağduriyet yaşamaktadır.Dijital terör, sadece demokrasiye, sadece toplumsal barışa değil onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine de açık tehdit oluşturmaktadır. Dezenformasyon, hibrit savaş kapsamında sık başvurulan araçlardan biri haline gelmiştir.Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz haklı mücadelemiz; tamamı yalan, tamamı hezeyan dolu haberlerle yıpratılmaya çalışılıyor.Dün bize iftira atanların aynı dönemde DEAŞ'la iş tuttuğu, ticaret yaptığı, teröristlere milyonlarca euro para aktardığı bugün delilleriyle, mahkeme kararlarıyla tek tek ortaya konuluyor. Şahsen kendim Lafarge denilen Fransız çimento devinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine nasıl destek verdiğini, nasıl yardımcı olduğunu anlattığımda bunu Fransızlar anlamıyordu.Fransa Başkanı Macron'a da bunları anlattım. Fransa Parlamentosu'nda Macron'a Lafarge'ın hesabını sordular.Bu hafta kanunlaşan ve dezenformasyonla mücadelede elimizi güçlendirecek mevzuatın da önemli bir kilometre taşı olacağını düşünüyorum. Birçok ülkede benzerleri yürürlükte olan bu düzenlemeyi ülkemiz hukuk sistemine kazandırarak halkımızı, gençlerimizi ve demokrasimizi koruma yönünde kritik bir adım attığımıza inanıyorum.