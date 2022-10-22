Dıyarbakır’daki dev projeler yarın hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yapmayı planladığı ancak Bartın Amasra'da yaşanan maden kazası nedeniyle ertelenen Diyarbakır programı, yarın gerçekleştirilecek. Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda yapılacak etkinlikte, kentte 12 milyar 341 milyon 821 bin liraya mal olan 140 projenin açılışı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nin surların restorasyonundan tamamlanan yollara, Dicle Nehri'ni koruyacak atıksu arıtma tesisine, sokak sağlıklaştırma projelerinden ilçelerdeki millet bahçelerinin de arasında bulunduğu yapımı tamamlanan 13 çalışmanın açılışını yapacak. Açılacak projeler arasında Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu da yer alıyor. Kullanıcılarına konforlu ulaşım imkânı sağlayan çevre yolu ile Diyarbakır şehir geçişi 4 kilometre kısaldı. 40 dakika süren seyahat süresi de 25 dakika kısaltılarak 15 dakikaya iniyor.