Fahrettin Altun: İslamofobi nefret suçu olarak görülmeli

ÜLKELER HER GEÇEN GÜN DEZENFORMASYONA DAHA YOĞUN ŞEKİLDE MARUZ KALIYOR

Altun, "Dün konferansımızı teşrif eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında işaret ettiği üzere, iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgiye, habere ulaşmak kolaylaşırken, insanlığın hakikatle bağı giderek zayıflamaya başlamıştır. İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, kit le iletişim araçlarına ulaşım ve kullanıcılar arasındaki etkileşim artmış durumda. Bu gelişme bireyler, toplumlar ve devletler için birçok imkanı da beraberinde getirdi. Diğer taraftan bu muazzam imkan ne yazık ki gerçeğin tahrif edilmesi amacıyla da kullanılabiliyor. Geldiğimiz noktada her boyutta gerçeğe ve doğruya ulaşmanın zorlaştığı hakikat ötesi bir döneme hep birlikte şahitlik ediyoruz. Günümüzde dünyanın dört bir yanında bireyler, toplumlar ve ülkeler dezenformasyona, yalan habere, çarpıtmaya her geçen gün daha yoğun bir şekilde maruz kalıyor" dedi.