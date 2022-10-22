Fahrettin Altun: İslamofobi nefret suçu olarak görülmeli

HAKİKATE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Fahrettin Altun, konferansın bu yıl "Hakikat Ötesi Dönemde Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele" temasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Hakikate sahip çıkmak ve hakikat için mücadele etmek, yüce dinimiz İslam'ın temel öğretilerinden biridir. Dolayısıyla bizlerin bireysel ve toplumsal hayattan uluslararası ilişkilere, her boyutta hakikatten ayrılmama ve hakikati hakim kılmak bizim temel sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

İSLAMOFOBİ DEDİĞİMİZDE İSLAM DÜŞMANLIĞINI, MÜSLÜMAN KARŞITLIĞINI KAST EDİYORUZ

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasına vurgu yapan Altun, "Günümüzün küresel tehditlerinden biri de hiç kuşkusuz İslam düşmanlığıdır. Biz İslamofobi dediğimizde, esas itibariyle İslam düşmanlığını, Müslüman karşıtlığını kast ediyoruz. İslam dinine ve Müslüman kardeşlerimize yönelik düşmanlık dünyanın dört bir yanında yoğun bir şekilde artış gösteriyor. Günümüzde dezenformasyon faaliyetleriyle kasıtlı şekilde yükseltilen İslam ve Müslüman karşıtlığı ne yazık ki günden güne kendisine daha geniş alanlar bulabiliyor. Böylece İslam ve Müslümanlar ötekileştirilerek bir nefret nesnesi haline getirilmek isteniyor. Nitekim her yıl yayınlanan Avrupa İslamofobi Raporu'nda İslam karşıtı ırkçılığın sosyal ve siyasal yaşamın birçok alanında hissedildiğini görüyoruz" diye konuştu.