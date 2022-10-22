FETÖ operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapışan çalışmalarda FETÖ terör örgütünün yeni bir finans yapılanması içinde olduğu belirlendi. Yapılanma içinde olanların kimliği tespit edilerek operasyon çalışması başlatıldı. Operasyon kapsamında 18 Ekim'de 51 şüphelinin yakalanması için İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Van, Artvin ve Düzce'de toplam 52 adrese operasyon yapıldı.

ONLARCA ŞÜPHELİ MİLYONLARCA LİRA PARA

Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin izine rastlanılmazken 1 şüphelinin cezaevinde olduğu 1 şüphelinin de yurtdışında olduğu belirlendi. 1 şüphelide soruşturmayı yürüten savcının talimatı sonrasında gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, örgüt faaliyetinde kullanılan 1 milyon 80 bin 430 lira ile 468 bin 876 dolar, 6 bin 930 Pound, 102 bin 645 EURO ile 871 gram altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerde 1 tanesi alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken 46 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 21 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 24 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi.