FETÖ’den MOSSAD tekniği

YURT genelinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunda aralarında 18 aktif kamu çalışanı da bulunan 654 şüpheli gözaltına alınırken bir kısmı döviz ve altın olan toplam değeri 26 milyon liralık varlığa el konuldu. FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev alan ve talimatlarla örgüt üyelerine ATM'lerden kartsız işlem, kargo ve elden teslim suretiyle düzenli para transferleri yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin tutuklu üyelerin ailelerine verilmek üzere yurtdışından gönderilen paraları transfer etme yöntemleri ise MOSSAD ajanlarının tekniği ile bire bir aynı. Yönteme göre yurtdışından gelen para birbirini tanımayan kişiler aracılığı ile halka açık yerlerde elden teslim edilerek paranın takip edilebilirliği engelleniyor. Bu yöntem geçtiğimiz yıl Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanının ifadesinde ortaya çıkmıştı.