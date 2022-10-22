Fikirde Birlik ve Mücadele Platformundan TTB Başkanı Fincancı’ya tepki

Platformun ofisinde basın açıklaması yapan Başkan Kürşat Mican, TSK'nın envanterinde kimyasal silah bulunmadığını ifade etti. Mican, "Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerimize, 'PKK'lı teröristlere karşı kimyasal silah kullandılar' diyerek iftira atan, bugüne kadar hemen hemen her konuda yaptıkları beyanatlarla 'Türk' ismini taşımaya asla layık olmadıklarını ispatlayan Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır." diye konuştu.

"TÜRK ORDUSUNUN HER ZAMAN MAZLUMLARI KORUYUP, ZALİMLERİN KARŞISINDA DURDU"

Türk ordusunun 5 bin yıllık mazisinde hiçbir zaman savaş suçu işlemediğini, insanlık ve askerlik onurunu zedeleyici hiçbir davranışta bulunmadığını vurgulayan Mican, Türk ordusunun her zaman mazlumları koruyup, zalimlerin karşısında durduğunu söyledi.

"PKK'LI TERÖRİSTLERE ZAMAN VE ZEMİN KAZANDIRMAYA ÇALIŞMAKTIR"

Mican, "Kim ya da kimler tarafından yapılırsa yapılsın şanlı ordumuza atılan iftiralar, yalanlar, sürülmek istenen lekeler bütünüyle art niyetlidir. Alçakça ortaya atılan bu söylemler terör örgütlerinin hamiliğini yapmaktır. İçeride ve dışarıda iyice zayıflayan PKK'lı teröristlere zaman ve zemin kazandırmaya çalışmaktır, hainlere kalkan olmaktır, arka çıkmaktır." ifadelerini kullandı.