FETÖ’ye Antalya’da ’Gazi Turgut Aslan’ darbesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması, batı ilçeler yapılanması ile örgütün finansmanına yönelik başlattığı soruşturma aşamasında, ihraç emniyet mensupları mahrem yapılanmasına yönelik tespitler yapıldı. Yaklaşık 10 ay süren projeli çalışmanın ardından 499 delil elde edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında örgüt hiyerarşisine göre 2 'bölge müdürü', 5 'ilçe sorumlusu', 1 'okul ünite sorumlusu', 1 'ihraç emniyet mensupları sorumlusu', 20 'rehber sorumlu' ve 2'si OHAL kapsamında kapatılan şirket evrakını takip eden kişinin de olduğu 102 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün aktif kamu çalışanı, 3'ünün avukat, 19'unun ihraç edilmiş kamu çalışanı olduğu kaydedildi.

ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM KOÇLARINA ZİMMETLEDİLER

Soruşturma kapsamında örgütün eleman ihtiyacını karşılamada sıkıntılar yaşadığı, örgüte kazanımı arttırmak amacıyla tüm yaş gruplarında belirli sayıdaki çocuğun "Eğitim koçların" zimmetlendiği, eğitim koçlarının belirli periyotlarla öğrencilerle legal ders izlenimi verilerek yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdikleri saptandı. Bu görüşmelerde çocukların örgüte bağlılıkları, başarı durumları, sosyal becerileri gibi durumlarının belirli periyotlarla Eğitim Danışmaı (ED) Abi veya Mesul Abiye iletilerek sürekli kontrol altında tutulduğu belirlendi.

MAHREM İMAMLAR DEŞİFRE OLDU

Antalya Eğitim Ünite İmamının Ersoy E. eğitim koçunun ise Akay M. A. olduğu saptandı. Antalya'da tabelası ve ismi bulunmayan örgüte tahsis edilmiş bir iş yerinin örgüt üyesi ailelerin çocuklarına ders vermek amacıyla kullanıldığı, bu dershanenin Eğitim Ünite İmamı tarafından zaman zaman ziyaret edildiği ortaya çıkarıldı. Akay M. A.'nın eğitim koçluğunun yanı sıra Mustafa T. ile birlikte ihraç emniyet personelinden sorumlu olduğu saptandı.

GÜLEN'E 'FRANCHİSE' PAYI

Mahrem imamların imamların örgütsel para dağıtımı yaptıkları teknik takip sonucu ortaya çıkarıldı. Paraların ise, cezaevlerinde bulunan ya da işlem görmüş şahıslara ve ailelerine, hücre evlerinde kalan örgüt üyelerinin kira, kontör fatura gibi ödemelerinin karşılanması, örgüt içindeki görevli şahısların maaşlarının ödenmesi için kullanıldığı belirlendi. Yurt içinde toplanan paraların ayrıca belirli bir kısmında 'franchise' adı altında örgüt elebaşı Gülen'in payı olarak yurt dışına gönderildiği tespit edildi.

OTOBÜS FİRMALARIYLA KİTAP ARASINDA PARA GÖNDERİYORLAR

Gelen paraların il dışına dağıtımıyla ilgili ise otobüs firmalarının kullanılarak, kargo şeklinde paketlenip kendi içinde ayrıca şifrelenerek gönderildiği belirlendi. Akay M. A.'nın kadın kurye aracılığı ile Tokat'ta ikamet eden Eyüp A. isimli örgüt üyesine kitap içerisinde belirli bir sayfa sayısına gizlenmek suretiyle otobüs vasıtasıyla 15 bin lira gönderildiği ortaya çıkarıldı.