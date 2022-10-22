Isparta’ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Ispartalı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, dün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 5 Ekim 2022'de, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Ekim 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.