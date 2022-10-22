Kahreden tesadüf

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi basın biriminde çalışan ve nisanda kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İlyas Kader'in (41) anısına, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Halı Sahası'nda futbol turnuvası organize edildi. Belediyenin kentsel tasarım bölümünde inşaat teknikeri olarak çalışan Mimar Sinan Öztürk (49) turnuvaya katılan takımlarından birinde kaleciydi.Evli ve iki çocuk babası Öztürk, maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öztürk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Öztürk için Yıldırım Belediyesi önünde Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çalışma arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi. Öztürk daha sonra cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi.