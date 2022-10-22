Son dakika… Terör saldırısı için İstanbul’a geldi! Üzerinde Karayılan’ın talimatları çıktı

Teröristin üzerinde yapılan aramalarda bölücü terör örgütü PKK Üyeleri'nin gizliliğe riayet etmek için kullandıkları şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan tarafından yazılmış talimatlar ve bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alandaki faaliyetlerini gösteren ve örgüt mensuplarına ait bazı fotoğraflar ele geçirildi. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı