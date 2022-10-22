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Giriş Tarihi: 22.10.2022 15:52

Terörden temizlenen bölgeler vatandaş için geçim kaynağı oldu

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Terörden temizlenen bölgeler vatandaş için geçim kaynağı oldu

Irak sınırına sıfır noktada yer alan Hakkâri’nin Derecik İlçesi’nde sağlanan huzur ortamıyla birlikte vatandaşlar, devletin sağladığı destekle seracılık yapmaya başladı.

Yıllarca terör olaylarından dolayı güvenlik gerekçesiyle ekilemeyen topraklarda devlet destekli seracılığa ilgi her geçen gün artıyor. Terörden temizlenen bölgede seracılık yapan Muhsin Sevim, kurduğu serada yılda iki defa hasat yaparak elde ettiği ürünlerinden elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.

Bölgede seracılığın yoğun bir şekilde yapılmaya başlandığını belirten Muhsin Sevim, "Derecik bölgesindeki mevcut seralardan yılda iki defa hasat alıyoruz. Salatalık, domates, biber, patlıcan, marul, karnabahar ve karalâhana gibi ürünler yetiştiriyoruz. Her serada yaklaşık 3 bin baş marul, karalâhana ve karnabahar ekiyoruz. Salatalık ve domates gibi sebzelerden de her bir serada yaklaşık 5 tondan fazla ürün alıyoruz. Derecik ilçemizde seracılık bir geçim kaynağı haline geldi" dedi.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Devletinde verdiği desteklerin artması sayesinde çok daha verimli ürünleri yetiştirmeye devam edeceklerini belirten Sevim, "İlçemizin havası Akdeniz iklimi gibidir. Bu nedenle seracılık yapılabiliyor ve bu daha da genişletilebilir. Elde ettiğimiz ürünleri şimdilik Şemdinli, Yüksekova ve Van'a kadar gönderiyoruz. Huzur ortamı sayesinde yeniden tarıma yöneldik. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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Terörden temizlenen bölgeler vatandaş için geçim kaynağı oldu
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