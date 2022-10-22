Terörden temizlenen bölgeler vatandaş için geçim kaynağı oldu

Yıllarca terör olaylarından dolayı güvenlik gerekçesiyle ekilemeyen topraklarda devlet destekli seracılığa ilgi her geçen gün artıyor. Terörden temizlenen bölgede seracılık yapan Muhsin Sevim, kurduğu serada yılda iki defa hasat yaparak elde ettiği ürünlerinden elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.

Bölgede seracılığın yoğun bir şekilde yapılmaya başlandığını belirten Muhsin Sevim, "Derecik bölgesindeki mevcut seralardan yılda iki defa hasat alıyoruz. Salatalık, domates, biber, patlıcan, marul, karnabahar ve karalâhana gibi ürünler yetiştiriyoruz. Her serada yaklaşık 3 bin baş marul, karalâhana ve karnabahar ekiyoruz. Salatalık ve domates gibi sebzelerden de her bir serada yaklaşık 5 tondan fazla ürün alıyoruz. Derecik ilçemizde seracılık bir geçim kaynağı haline geldi" dedi.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Devletinde verdiği desteklerin artması sayesinde çok daha verimli ürünleri yetiştirmeye devam edeceklerini belirten Sevim, "İlçemizin havası Akdeniz iklimi gibidir. Bu nedenle seracılık yapılabiliyor ve bu daha da genişletilebilir. Elde ettiğimiz ürünleri şimdilik Şemdinli, Yüksekova ve Van'a kadar gönderiyoruz. Huzur ortamı sayesinde yeniden tarıma yöneldik. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.