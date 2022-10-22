Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Osmaniye’de ziyaretlerde bulundu

ESNAF TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Muş, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ziyarette bulundu. Kara, Bakan Muş'a işlemeli kase ve üzerinde isminin yazılı olduğu el dokuması Karatepe Kilimi hediye etti. Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğini de ziyaret eden Bakan Muş, burada esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.