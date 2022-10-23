Başkan Erdoğan köy halkı ile birlikte yemek yedi

Diyarbakır'da 100 bin kişiyi aşkın partili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Diyarbakır'ın ilgisine teşekkür etti.

Diyarbakır AK Parti teşkilatlarını tebrik eden Başkan Erdoğan'ın teşkilatlara, "Program çok güzel oldu. Diyarbakır'ı hiç böyle görmemiştim. Diyarbakır'ı çok güzel buldum. Bu şekilde görmek hepimizi mutlu ediyor. Diyarbakır bütün ülkeyi değiştirebilecek bir il. Çalışmalarınıza devam edin. Bu şekilde sürdürün. İyi gidiyor. Bu resmi çok sevdim. Bunun için biz de çalışıyoruz" dediği öğrenildi.

KAYISI TABAĞI HEDİYE ETTİ

MKYK üyesi Kefoğlu'nun köyüne giden Başkan Erdoğan, Kefoğlu'nun 100 yaşındaki anneannesi ile de sohbet etti. Anneannenin Kefoğlu'ndan daha genç gösterdiğini söyleyen Başkan Erdoğan'ın misafirperverliği için de Malatya'dan getirdiği kayısı tabağını hediye ettiği öğrenildi.