Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan köy halkı ile birlikte yemek yedi
Giriş Tarihi: 23.10.2022 21:45 Son Güncelleme: 23.10.2022 22:02

Başkan Erdoğan köy halkı ile birlikte yemek yedi

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Başkan Erdoğan köy halkı ile birlikte yemek yedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki toplu açılış töreni ve ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı’nın ardından beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle Silvan’a geçti. AK Parti MKYK üyesi Suna Kefoğlu’nun köyüne giden Başkan Erdoğan burada Kefoğlu’nun anneannesinin evinin bahçesinde 1000 kişilik köy halkı ile birlikte yemek yedi. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, programın çok güzel olduğunu belirtti ve “Diyarbakır’ı hiç böyle görmemiştim” dedi. Erdoğan Silvan'a giderken, kendisinin bulunduğu helikoptere eşlik eden ATAK helikopteri pilotlarını da selamladı.

Diyarbakır'da 100 bin kişiyi aşkın partili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Diyarbakır'ın ilgisine teşekkür etti.

Diyarbakır AK Parti teşkilatlarını tebrik eden Başkan Erdoğan'ın teşkilatlara, "Program çok güzel oldu. Diyarbakır'ı hiç böyle görmemiştim. Diyarbakır'ı çok güzel buldum. Bu şekilde görmek hepimizi mutlu ediyor. Diyarbakır bütün ülkeyi değiştirebilecek bir il. Çalışmalarınıza devam edin. Bu şekilde sürdürün. İyi gidiyor. Bu resmi çok sevdim. Bunun için biz de çalışıyoruz" dediği öğrenildi.

KAYISI TABAĞI HEDİYE ETTİ

MKYK üyesi Kefoğlu'nun köyüne giden Başkan Erdoğan, Kefoğlu'nun 100 yaşındaki anneannesi ile de sohbet etti. Anneannenin Kefoğlu'ndan daha genç gösterdiğini söyleyen Başkan Erdoğan'ın misafirperverliği için de Malatya'dan getirdiği kayısı tabağını hediye ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan köy halkı ile birlikte yemek yedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA