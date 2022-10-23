Cezaevi aracına saldırmıştı O terörist yakalandı

Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik uzaktan kumandalı bombalı saldırı gerçekleştiren Emre Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalandı. 17 Eylül'de de aynı saldırının faili 3 örgüt mensubu yakalanmıştı.Şırnak'ta durdurulan ticari takside terörist Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin yakaladı. Sezgin'in, 2011'de Osmaniye'de 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı belirlendi. Teröristin 23 suçtan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.İçişleri Bakanlığı ise Yüksekova'da devriye görevi yürüten özel harekât polislerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen 3 teröristin yakalandığını duyurdu.