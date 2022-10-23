FETÖ’ye finans operasyonunda 68 tutuklama

Antalya merkezli 10 ilde FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Antalya'da gözaltına alınan 102 kişiden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i, Adana'da gözaltına alınan 35 şüpheliden 9'u, Çorum'da ise 6 şüpheli tutuklandı. Yurtiçinde toplanan paraların belirli bir kısmının 'franchise' adı altında örgüt elebaşı Gülen'in payı olarak yurtdışına gönderildiği tespit edildi./ SABAH