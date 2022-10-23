Isparta şehidini uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanıp tedaviye alındığı hastanede 16 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Yavaş için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda dün öğlen tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Aydın Baruş, askeri erkân, şehidin babası Ali ve annesi Mürşide Yavaş, kardeşleri Burak ve Esen Yavaş ile aile yakınları ve çok sayıda Ispartalı katıldı. Törende ağabeyinin askeri üniformasını giyen Esen Yavaş, tabutun üzerine mavi bere bıraktı.Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin'in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın cenazesi, merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyü'ne götürülerek toprağa verildi.