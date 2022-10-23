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Giriş Tarihi: 23.10.2022 10:54

İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İHA
İstanbul’daki DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 8 ayrı ilçede 8 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen 8 ismi tespit etti.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Yürütülen soruşturma çerçevesinde şehrin 8 ayrı ilçesinde 8 adrese önceki gün eş zamanlı baskın düzenleyen polis, aranan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMANA EL KONULDU

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, polis ekiplerince yakalanan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ediyor

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İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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