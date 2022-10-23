Pençe-Kilit operasyonunda PKK’ya mühimmat darbesi! Kandil’in cephaneliği çökertildi

Kuzey Irak'ın Zap ile Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla devam eden Pençe-Kilit operasyonu 6'ıncı ayına girdi. Aydır süren operasyonlarda, Mehmetçik, bugüne kadar farklı nevide 1043 silahı da ele geçirdi. Operasyon kapsamında, 2 SA-18 hava savunma füzesi, 40 tanksavar füzesi, 36 havan, 106 RPG-7 roketatar, 22 bombaatar, 50 doçka uçaksavar, 31 zagros keskin nişancı tüfeği, 85 PKMS makineli tüfek, 519 AK-47 piyade tüfeği, 79 M-16 piyade tüfeği ve 73 dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildi. MSB'nin sosyal medya hesabından aynı konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 aydır süren amansız bir mücadele ile terör örgütü PKK'ya Zap'ta büyük darbe indirdi. Teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, bu süreçte farklı nevide toplam 1043 adet silah ele geçirdi" ifadelerine yer verdi.